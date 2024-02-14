Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников 1 сентября
Государственная дума на пленарном заседании отклонила законопроект о выходном для родителей школьников 1 сентября, передает ТАСС.
Документ был внесен в августе 2020 года депутатами от ЛДПР. Они предлагали внести поправки в Трудовой кодекс, которые позволили бы родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению брать оплачиваемый отпуск в День знаний.
Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, объяснил эту инициативу тем, что 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей.
Также Дума отклонила альтернативный законопроект, предлагающий дать право на выходной в День знаний работникам с детьми дошкольного возраста с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Автором инициативы выступал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
В январе Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей.
Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс обязывает родителей обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка.
Поправки предусматривают и соцгарантии супругам участников военной операции.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?