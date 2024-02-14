Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников 1 сентября

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Государственная дума на пленарном заседании отклонила законопроект о выходном для родителей школьников 1 сентября, передает ТАСС.

Документ был внесен в августе 2020 года депутатами от ЛДПР. Они предлагали внести поправки в Трудовой кодекс, которые позволили бы родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению брать оплачиваемый отпуск в День знаний.

Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, объяснил эту инициативу тем, что 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей.

Также Дума отклонила альтернативный законопроект, предлагающий дать право на выходной в День знаний работникам с детьми дошкольного возраста с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Автором инициативы выступал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

В январе Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей.

Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс обязывает родителей обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка.

Поправки предусматривают и соцгарантии супругам участников военной операции.