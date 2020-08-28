В Госдуме предложили предоставлять родителям выходной 1 сентября

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит родителям первоклассников брать выходной 1 сентября. Текст документа опубликовал в Telegram один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Изменения предлагается внести Трудовой кодекс.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в тексте законопроекта.

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