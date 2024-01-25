Госдума запретила увольнять родителей-одиночек
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей. Карточка проекта размещена в думской базе.
Сейчас Трудовой кодекс запрещает увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.
Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка. Как правило, указывают парламентарии, дети сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.
«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», — сказано в документе.
В России почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход (из всех возможных источников) меньше 15 тыс. руб. при расчете на каждого члена семьи. В многодетных семьях с одной мамой среднедушевой уровень доходов еще ниже, следовало из прошлогодней статистики Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Так, в состоящих из мамы и одного ребенка семей доход на каждого члена семьи составил, согласно опросу:
- меньше 15 тыс. руб. — у 23% семей;
- от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 47%;
- от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 19%;
- свыше 45 тыс. руб. — 12%.
До 35% российских женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, но признает это лишь каждая пятая (22%), считают в Федерации профсоюзов. Особенно сильно, по данным организации, от дискриминации страдают молодые сотрудницы, делающие первые шаги в профессии.
Среди нарушений: введение дополнительных неоплачиваемых обязанностей и поручений, нарушение прав, связанных с больничными и отпусками, дискриминация при приеме на работу и трудоустройстве на руководящие должности, харассмент, а также принуждение к увольнению в случае беременности.
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