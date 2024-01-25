Госдума запретила увольнять родителей-одиночек

Дума поддержала усиление соцгарантий для матерей и отцов-одиночек. Их не смогут уволить, если ребенку нет 16 лет. Поправки предусматривают и соцгарантии супругам участников военной операции

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей этого возраста без матерей. Карточка проекта размещена в думской базе.

Сейчас Трудовой кодекс запрещает увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет.

Изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования, но трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка. Как правило, указывают парламентарии, дети сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.

«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», — сказано в документе.

В России почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход (из всех возможных источников) меньше 15 тыс. руб. при расчете на каждого члена семьи. В многодетных семьях с одной мамой среднедушевой уровень доходов еще ниже, следовало из прошлогодней статистики Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Так, в состоящих из мамы и одного ребенка семей доход на каждого члена семьи составил, согласно опросу:

меньше 15 тыс. руб. — у 23% семей;

от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 47%;

от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 19%;

свыше 45 тыс. руб. — 12%.

До 35% российских женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, но признает это лишь каждая пятая (22%), считают в Федерации профсоюзов. Особенно сильно, по данным организации, от дискриминации страдают молодые сотрудницы, делающие первые шаги в профессии.

Среди нарушений: введение дополнительных неоплачиваемых обязанностей и поручений, нарушение прав, связанных с больничными и отпусками, дискриминация при приеме на работу и трудоустройстве на руководящие должности, харассмент, а также принуждение к увольнению в случае беременности.