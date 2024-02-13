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Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом

Полиция разогнала слезоточивым газом протестующих фермеров в Индии

Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом
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В Индия полиция разогнала слезоточивым газом и водометами протестовавших фермеров. Они собрались на границе двух штатов — Пенджаб и Харьяна. В акции протеста участвовали представители порядка 200 фермерских союзов, пишет NDTV. Фермеры собирались пройти маршем до столицы страны, Нью-Дели.

Количество протестующих в разных районах страны сами фермеры оценивают в десятки тысяч. Уже произошло множество столкновений протестующих с полицией, во время которых на фермеров сбрасывают с коптеров гранаты со слезоточивым газом.

Фермеры требуют принятия закона о минимальной цене поддержки для различных сельскохозяйственных культур, пересмотреть тарифы на электроэнергию и отозвать дела против задержанных фермеров.

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Теги
Индия слезоточивый газ протесты фермеры
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