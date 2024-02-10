«Сила фермеров» на тракторах перекрыла дорогу в Молдавии у КПП с Румынией
Молдавские фермеры на тракторах заблокировали дорогу у КПП «Леушены» на границе с Румынией на полчаса, требуя от властей помочь с выплатой долгов по кредитам и предоставить другие меры поддержки. Акцию протеста проводит молдавская ассоциация аграриев «Сила фермеров».
«Около 35 тракторов перекрыли на 30 минут движение на КПП «Леушены». Аграрии не имеют денег, чтобы начать весенние сельскохозяйственные работы и намерены возобновить полномасштабные акции протеста, если власти их не услышат», — заявили в ассоциации (цитата по ТАСС).
7 февраля фермеры начали протестовать из-за давления кредиторов и отсутствия ресурсов для весенних работ на земле.
После того, как ряд фермеров вышел на протесты, полиция начала массово вызывать руководителей сельхозпредприятий, чтобы оштрафовать их на крупные суммы. В ассоциации назвали действия властей ошибкой и давлением на аграриев.
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил, что правительство одобрило выделение 50 млн леев (приблизительно 257 млн руб.) сельхозпроизводителям, урожай которых пострадал от засухи. Он отметил, что средства выделят фермерам молдавского города Кагул. Они получат от 1 тыс. до 2500 леев, в зависимости от ущерба, нанесенного засухой. Но когда аграрии получат деньги — до сих пор неизвестно.
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