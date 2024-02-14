 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отказал в УДО получившему условный срок экс-депутату КПРФ Рашкину

Суд отказал в УДО экс-депутату КПРФ Рашкину, осужденному по делу об охоте
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Вадим Федотов / РИА Новости)

Московский городской суд отказал экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который получил три года условно по делу о незаконной охоте, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — говорится в сообщении.

ЦИК передала мандат экс-депутата Рашкина Анастасии Удальцовой
Политика
Анастасия Удальцова

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). Осенью 2021 года в Саратовской области в багажнике автомобиля депутата нашли разделанную тушу лося, а на месте разделки животного — ружье с патронами и охотничий билет на имя Рашкина. Однако разрешения на отстрел лося он не имел.

После расследования уголовного дела Рашкина лишили депутатского мандата (его передали Анастасии Удальцовой) и сняли с поста первого секретаря московского горкома КПРФ.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
Валерий Рашкин КПРФ условно-досрочное охота
Материалы по теме
Рашкина сняли с поста главы московского горкома КПРФ
Политика
Мандат Рашкина передадут Анастасии Удальцовой
Политика
Госдума лишила Рашкина депутатского мандата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Как проработать 16 лет в банке и не сгореть РБК и Газпромбанк, 17:10
Германия сообщила, что не просила Москву отвести войска от Киева Политика, 17:02
В России появится гибридный кроссовер Wey 05 за 6,5 ₽ млн Авто, 17:00
Путин одобрил налоговые изменения по ПИФам и замещающим облигациям Инвестиции, 16:53
Ткнувшего футболиста в ягодицу фаната оштрафовали в Испании на €6 тыс. Спорт, 16:53
Объем рынка сервисов корпоративного общения достиг ₽36 млрд РБК и МойОфис, 16:48
Звезде «Спартака» дали шесть лет за 1,4 т кокаина. Что важно знать Спорт, 16:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Доллар к иене достиг максимума с ноября из-за данных по инфляции США Инвестиции, 16:44
Экс-генерал СБУ Наумов попросил политического убежища в стране G7 Политика, 16:43
Россия уведомила Германию о задержании немца из-за мармелада с коноплей Общество, 16:34
«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод Политика, 16:28
Почти 70% россиян сочли нормой служебные романы с коллегами по работе Общество, 16:25
Атеросклероз: факторы риска и как предотвратить заболевание Pro, 16:20
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 16:18