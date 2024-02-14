Суд отказал в УДО получившему условный срок экс-депутату КПРФ Рашкину
Московский городской суд отказал экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который получил три года условно по делу о незаконной охоте, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — говорится в сообщении.
В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). Осенью 2021 года в Саратовской области в багажнике автомобиля депутата нашли разделанную тушу лося, а на месте разделки животного — ружье с патронами и охотничий билет на имя Рашкина. Однако разрешения на отстрел лося он не имел.
После расследования уголовного дела Рашкина лишили депутатского мандата (его передали Анастасии Удальцовой) и сняли с поста первого секретаря московского горкома КПРФ.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?