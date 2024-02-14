Суд отказал в УДО получившему условный срок экс-депутату КПРФ Рашкину

Суд отказал в УДО экс-депутату КПРФ Рашкину, осужденному по делу об охоте

Валерий Рашкин (Фото: Вадим Федотов / РИА Новости)

Московский городской суд отказал экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который получил три года условно по делу о незаконной охоте, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). Осенью 2021 года в Саратовской области в багажнике автомобиля депутата нашли разделанную тушу лося, а на месте разделки животного — ружье с патронами и охотничий билет на имя Рашкина. Однако разрешения на отстрел лося он не имел.

После расследования уголовного дела Рашкина лишили депутатского мандата (его передали Анастасии Удальцовой) и сняли с поста первого секретаря московского горкома КПРФ.