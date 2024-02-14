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Политика ,  
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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуски были произведены около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Ракеты обнаружили к северо-востоку от города Вонсан, их количество не уточняется. Они летели в сторону Японского моря.

В комитете подчеркнули, что южнокорейские военные сотрудничают с США и «отслеживают дополнительные признаки провокаций Северной Кореи».

Крылатые ракеты оснащены реактивными двигателями, они летают низко и маневрируют — это затрудняет их обнаружение и перехват, отмечает Yonhap.

КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю
Политика
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Это был пятый пуск крылатых ракет со стороны Северной Кореи с начала 2024 года. Так, 28 января Северная Корея выпустила несколько ракет, предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён. Ранее, 24 января, КНДР выпустила ракеты в сторону Желтого моря.

В ноябре 2023 года Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей. Поводом для этого стал запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».

В ответ соглашение расторгла и КНДР, обвинив соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».

При подписании документа в 2018 году власти двух Корей договорились в том числе создать буферные зоны для предотвращения военных инцидентов и демонтировать в КНДР два ядерных объекта.

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Теги
Северная Корея Южная Корея крылатые ракеты
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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья
Политика
КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю
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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
Политика
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