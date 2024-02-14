КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуски были произведены около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Ракеты обнаружили к северо-востоку от города Вонсан, их количество не уточняется. Они летели в сторону Японского моря.

В комитете подчеркнули, что южнокорейские военные сотрудничают с США и «отслеживают дополнительные признаки провокаций Северной Кореи».

Крылатые ракеты оснащены реактивными двигателями, они летают низко и маневрируют — это затрудняет их обнаружение и перехват, отмечает Yonhap.

Это был пятый пуск крылатых ракет со стороны Северной Кореи с начала 2024 года. Так, 28 января Северная Корея выпустила несколько ракет, предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён. Ранее, 24 января, КНДР выпустила ракеты в сторону Желтого моря.