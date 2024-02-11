 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завел дело после массового отравления в бургерной в Приморье

СК: дело возбуждено после отравления 22 человек в кафе в Приморском крае
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи завели дело после того, как 22 человека попали в больницу из-за отравления едой в кафе в Дальнереченске, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих признакам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). По ней грозит до двух лет лишения свободы. По версии следствия, местные жители отравились едой в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Речь идет о кафе «М-Бургер», по решению регионального управления Роспотребнадзора общепит временно закрыли. Сотрудники ведомства взяли пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, они также проверят работников кафе. Дальнереченская межрайонная прокуратура ранее организовала проверку.

Воспитанники школы-интерната МГУ попали в больницу из-за отравления
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В декабре 2023 года СК завел дело после отравления 41 рабочего на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке. По версии следствия, рабочим стало плохо после обеда в столовой общежития — их доставили в больницу с признаками пищевого отравления.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
массовое отравление Приморье уголовное дело
Материалы по теме
Воспитанники школы-интерната МГУ попали в больницу из-за отравления
Общество
Девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане
Общество
Прокуратура заявила о причастности Киева к отравлению летчиков в Армавире
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Песков назвал «везением» для Запада отсутствие острых вопросов для Путина Политика, 14:28
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 14:22
Минобрнауки предложило создать в вузах детские комнаты Общество, 14:14
С портала правовых актов пропал проект о возрасте контрактников Политика, 13:56
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 13:54
Песков назвал сложной для Запада историческую часть интервью Путина Общество, 13:36
Маск ответил «всё так» на пост о тупике в конфликте и российском Донбассе Политика, 13:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
НХЛ отстранила россиянина на два матча со штрафом $39 тыс. за грубую игру Спорт, 13:10
СК завел дело после массового отравления в бургерной в Приморье Общество, 13:07
Орбан призвал ЕС «проявить силу» для сотрудничества с Россией Политика, 12:52
МИД предупредил об угрозе для Бельгии из-за санкций против алмазов Экономика, 12:47
Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде Спорт, 12:46
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 12:44
Воспитанники школы-интерната МГУ попали в больницу из-за отравления Общество, 12:23