СК: дело возбуждено после отравления 22 человек в кафе в Приморском крае

СК завел дело после массового отравления в бургерной в Приморье

Фото: СК РФ

Следователи завели дело после того, как 22 человека попали в больницу из-за отравления едой в кафе в Дальнереченске, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих признакам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). По ней грозит до двух лет лишения свободы. По версии следствия, местные жители отравились едой в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Речь идет о кафе «М-Бургер», по решению регионального управления Роспотребнадзора общепит временно закрыли. Сотрудники ведомства взяли пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, они также проверят работников кафе. Дальнереченская межрайонная прокуратура ранее организовала проверку.

В декабре 2023 года СК завел дело после отравления 41 рабочего на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке. По версии следствия, рабочим стало плохо после обеда в столовой общежития — их доставили в больницу с признаками пищевого отравления.