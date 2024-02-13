Роспотребнадзор назвал наггетсы и соусы причиной отравления в Приморье

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 человека

Число пострадавших после отравления в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске выросло до 51 человека, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Причиной отравления стали наггетсы и соусы, которые были приготовлены сотрудниками кафе из мяса птицы. «По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла» — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ходе эпидрасследования в кафе выявили несколько нарушений, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, отсутствие на полуфабрикатах собственного приготовления маркировки о дате изготовления и сроках реализации. «Также выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а также отсутствие сведений у сотрудников о прохождении медосмотров и другое», — добавили в ведомстве.

Местные жители отравились едой после посещения кафе в период с 5 по 10 февраля, после чего обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Следственный комитет дело по статье об оказании услуг, не отвечающих признакам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Саму бургерную временно закрыли.