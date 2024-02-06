В МИДе допустили выход России из Арктического совета

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Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета», — сказал дипломат. По его словам, это будет возможно, если деятельность совета «не будет соответствовать российским интересам».

По словам Корчунова, совет функционирует «на самых малых оборотах»: председательствующая в организации Норвегия пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других стран-участниц.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С 2021 года в совете председательствовала Россия.

В марте 2022 года все западные страны — участницы организации объявили об отказе от участия в мероприятиях объединения в знак протеста против военных действий на Украине. Российский МИД счел это решение политизированным и нерациональным.

В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии. Страна заявила о намерении сосредоточиться на вопросах изменения климата, океанов и устойчивого экономического развития арктических государств.