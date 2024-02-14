В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, украться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.
Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Мэрия попросила местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
С начала военной операции на Украине Курская и Белгородская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, в регионах включают сирены ракетной тревоги и срабатывает система ПВО. В частности, днем 13 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.
В Курской области в тот же день попал под обстрел хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, повреждения получили три дома и три автомобиля, пострадавших не было.
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