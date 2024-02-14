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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, украться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Мэрия попросила местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

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Фото:Никита Попов / РБК

С начала военной операции на Украине Курская и Белгородская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, в регионах включают сирены ракетной тревоги и срабатывает система ПВО. В частности, днем 13 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.

В Курской области в тот же день попал под обстрел хутор Олешня в Суджанском районе. В результате перебило линию электропередачи, повреждения получили три дома и три автомобиля, пострадавших не было.

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Курская область ракетная опасность Роман Старовойт
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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