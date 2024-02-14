В Белгороде и районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.
Администрация города попросила местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Днем 13 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.
С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в области неоднократно объявляли ракетную опасность.
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