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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

Администрация города попросила местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Днем 13 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.

ВСУ обстреляли белгородские села Козинка и Новая Таволжанка
Политика
Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в области неоднократно объявляли ракетную опасность.

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Белгород ракетная опасность Белгородская область
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