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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре дрона

Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Брянской, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили около 12:30 мск.

Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале уточнил, что беспилотник перехватили над Стародубским округом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Военное ведомство ранее сообщало о еще одном сбитом дроне над Белгородской областью. Его уничтожили около 11:30 мск.

Над Брянской областью сбили три беспилотника
Политика

В Курской области ВСУ в тот же день, 13 февраля, обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. При обстреле перебило линию электропередачи, повреждения получили три дома и три автомобиля, пострадавших не было.

Позднее в Суджанском районе объявили ракетную опасность. Губернатор Роман Старовойт сообщил об отмене сигнала спустя 1 час 41 минуту, в 13:58 мск.

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Белгородская область Брянская область беспилотники ПВО Минобороны ВСУ Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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ВСУ обстреляли белгородские села Козинка и Новая Таволжанка
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Над Брянской областью сбили еще два дрона
Политика
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