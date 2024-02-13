Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили четыре дрона

Над Белгородской и Брянской областями сбили четыре дрона

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Брянской, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили около 12:30 мск.

Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале уточнил, что беспилотник перехватили над Стародубским округом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Военное ведомство ранее сообщало о еще одном сбитом дроне над Белгородской областью. Его уничтожили около 11:30 мск.

В Курской области ВСУ в тот же день, 13 февраля, обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. При обстреле перебило линию электропередачи, повреждения получили три дома и три автомобиля, пострадавших не было.

Позднее в Суджанском районе объявили ракетную опасность. Губернатор Роман Старовойт сообщил об отмене сигнала спустя 1 час 41 минуту, в 13:58 мск.