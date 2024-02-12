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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли белгородские села Козинка и Новая Таволжанка

Гладков: под обстрел попали белгородские села Козинка и Новая Таволжанка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В двух частных жилых домовладениях повреждены фасады и заборы, выбиты окна. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Кроме того, под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Различные повреждения выявили в трех частных домовладениях и четырех хозяйственных постройках. Никто из местных жителей не пострадал.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, Новая Таволжанка попала под обстрел накануне. Тогда там зафиксировали три прилета снарядов, никто не пострадал.

В тот же день ВСУ выпустили по селу Вериговка в Валуйском городском округе четыре снаряда, сообщил Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, система ПВО сбила беспилотник рядом с поселком Майский в Белгородском районе. После отражения воздушной атаки выявили разрушения в поселке Разумное: в двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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