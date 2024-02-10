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В Тольятти загорелась гостиница на берегу Волги на площади 800 кв. м

МЧС: в Тольятти загорелся гостиничный комплекс на площади 800 кв. м

В Тольятти загорелась гостиница на берегу Волги на площади 800 кв. м
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В Тольятти в Самарской области загорелось здание гостиничного комплекса, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Площадь пожара достигла 800 кв. м. В тушении участвуют 105 человек и 29 единиц техники. В результате пожара пострадали два человека. До прибытия спасателей из комплекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.

На кадрах тушения пожара, опубликованнох МЧС, видно, что пожар произошел в гостиничном комплексе «Жара Beach Resort & Spa». Он расположен на городской набережной на берегу Куйбышевского водохранилища на реке Волге.

РЕН ТВ сообщает, что возгорание началось на территории ресторана «Небо», который входит в гостиничный комплекс. Издание 63.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что огонь вспыхнул в кальянной.

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Тольятти Самарская область пожары гостиницы МЧС
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