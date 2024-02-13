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ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину для вступления в националистические формирования, следует из пресс-релиза ведомства (есть у РБК).

«УФСБ России по Калининградской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 2003 года рождения», — говорится в сообщении.

Задержанного подозревают в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники спецслужбы установили, что «подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций», к которым планировал присоединиться. Для этого он собирался приехать на Украину. Молодого человека задержали при попытке пересечь границу Калининградской области и Литвы. При себе у него нашли деньги, документы и мобильный телефон.

8 ноября 2023 года ФСБ задержала жителя Нижегородской области, который планировал вступить в ряды украинской военизированной организации с целью участвовать в боевых действиях против российской армии. Его также задержали при попытке выехать на Украину.

7 декабря сотрудники спецслужбы задержали жителя Калининградской области по делу о вербовке для поджогов инфраструктурных объектов. По версии следствия, он сотрудничал с представителями украинских специальных служб.