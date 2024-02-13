 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину

ФСБ: задержан житель Пензенской области, пытавшийся отправиться на Украину

ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину
Video

ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину для вступления в националистические формирования, следует из пресс-релиза ведомства (есть у РБК).

«УФСБ России по Калининградской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 2003 года рождения», — говорится в сообщении.

Задержанного подозревают в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники спецслужбы установили, что «подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций», к которым планировал присоединиться. Для этого он собирался приехать на Украину. Молодого человека задержали при попытке пересечь границу Калининградской области и Литвы. При себе у него нашли деньги, документы и мобильный телефон.

ФСБ задержала белоруса по делу о поджоге электроподстанции в Туле
Политика

8 ноября 2023 года ФСБ задержала жителя Нижегородской области, который планировал вступить в ряды украинской военизированной организации с целью участвовать в боевых действиях против российской армии. Его также задержали при попытке выехать на Украину.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

7 декабря сотрудники спецслужбы задержали жителя Калининградской области по делу о вербовке для поджогов инфраструктурных объектов. По версии следствия, он сотрудничал с представителями украинских специальных служб.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
ФСБ задержание Калининградская область
Материалы по теме
ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК
Политика
ФСБ задержала белоруса по делу о поджоге электроподстанции в Туле
Политика
ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Власти назвали самостроем загоревшуюся в Анапе одиннадцатиэтажку Общество, 22:54
ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину Политика, 22:25
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 22:15
Российский борец греко-римского стиля Семенов стал чемпионом Европы Спорт, 22:12
Reuters узнал об отказе США от предложения России по миру на Украине Политика, 22:11
Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией Политика, 22:05
Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ Спорт, 21:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи Политика, 21:39
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и пробился в плей-офф КХЛ Спорт, 21:38
НТВ впервые ответил на планы Собчак подать иск Общество, 21:33
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 21:31
В горящей многоэтажке в Анапе частично обрушилась крыша Общество, 21:28
WADA уточнило количество приговоров россиянам из базы Родченкова Спорт, 21:27
Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет Спорт, 21:13