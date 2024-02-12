ФСБ задержала белоруса по делу о поджоге электроподстанции в Туле

В Воронеже задержали ранее судимого гражданина Белоруссии, подозреваемого в поджоге электроподстанции в Туле по «заданию» спецслужб Украины. Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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В Воронеже задержали гражданина Белоруссии 1998 года рождения, которого подозревают в поджоге тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По версии ведомства, подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами в январе 2024 года, а 5 февраля прибыл в Тулу, изготовил самодельное зажигательное устройство, осуществил поджог, получил за это денежное вознаграждение и выехал в Воронеж на «очередное задание». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия), максимальное наказание по которой предусматривает 20 лет лишения свободы.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве также заявили об изъятии по месту временного пребывания фигуранта мобильного телефона, где содержится переписка с представителем украинской разведки, а также трех готовых к применению зажигательных смесей. Задержанный был ранее осужден в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых или горючих веществ.

По данным «Вести Тула», сообщение о возгорании на электроподстанции поступило в МЧС в 22:58. В результате пожара обгорела часть стены и дверь, пострадавших нет. Телеграм-канал Baza писал, что перебоев в работе транспорта не последовало, а одной из версий происшествия стал поджог.