ФСБ задержала белоруса по делу о поджоге электроподстанции в Туле
В Воронеже задержали гражданина Белоруссии 1998 года рождения, которого подозревают в поджоге тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
По версии ведомства, подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами в январе 2024 года, а 5 февраля прибыл в Тулу, изготовил самодельное зажигательное устройство, осуществил поджог, получил за это денежное вознаграждение и выехал в Воронеж на «очередное задание». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия), максимальное наказание по которой предусматривает 20 лет лишения свободы.
«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении ФСБ.
В ведомстве также заявили об изъятии по месту временного пребывания фигуранта мобильного телефона, где содержится переписка с представителем украинской разведки, а также трех готовых к применению зажигательных смесей. Задержанный был ранее осужден в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых или горючих веществ.
По данным «Вести Тула», сообщение о возгорании на электроподстанции поступило в МЧС в 22:58. В результате пожара обгорела часть стены и дверь, пострадавших нет. Телеграм-канал Baza писал, что перебоев в работе транспорта не последовало, а одной из версий происшествия стал поджог.
отправил под арест до 18 марта обвиняемого в организации поджога дома участника военной операции на Украине. Его супруге удалось выбраться из горящего здания, однако оно было полностью уничтожено. Также повреждения получили два автомобиля.
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