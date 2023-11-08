ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне Украины нижегородца

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, который пытался вступить в ряды украинской военизированной организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали при попытке выезда на Украину. Суд заключил его под стражу. Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении подозреваемого уголовные дела по ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275 УК (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Максимальное наказание, которое может ему грозить по обеим статьям, — пожизненное лишение свободы.

8 ноября в Бурятии сотрудники ФСБ задержали «пособника украинской разведки». По данным спецслужбы, подозреваемый «склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ» после прибытия в зону военной операции. В качестве аргументов он использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».

Кроме того, задержанный гарантировал организовать российским военным связь «с его кураторами из украинских спецслужб» и полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.