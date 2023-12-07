Жителя Калининградской области задержали по делу о вербовке для поджогов

По версии ФСБ, житель Калининградской области связался с украинскими спецслужбами и по их заданию вербовал исполнителей для поджогов в регионах России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в привлечении лиц к диверсиям в 15 регионах России, говорится в поступившем в РБК сообщении центра общественных связей спецслужбы.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК «Содействие в диверсионной деятельности» и ст. 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый «посредством интернет-мессенджеров» установил связь с сотрудником украинских спецслужб, после чего за вознаграждение осуществлял поиск лиц «в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры». В спецслужбе уточнили, что с февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности лиц, проживающих в 15 регионах России.

Также в рамках расследования уголовного дела «задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», добавили в ФСБ.