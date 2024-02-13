Лолита ответила на сообщения об отмене ее юбилейного тура по России
Певица Лолита Милявская ничего не знает об отмене концертов «юбилейного тура», сообщила артистка в разговоре РБК.
«У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — сказала певица.
Днем 13 февраля телеграм-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник в концертной индустрии, что в скором времени отменят все концерты юбилейного тура певицы, посвященного ее 60-летию. Ранее в тот же день отменили выступление Лолиты, которое должно было пройти в Перми 19 марта.
Региональный портал 59.ru со ссылкой на представителя ДК имени Солдатова, где должен был состояться концерт, уточнил, что договор с площадкой расторг организатор — агентство «Артисты и Звезды».
По данным издания, на площадках, где продавались билеты, были опубликованы уведомления, что они закончились или продажа закрыта, пишет издание. Купить билет также нельзя на «Яндекс Афише», откуда в принципе пропало упоминание события. На сайте организатора говорится, что продажа билетов завершена.
Ранее у Лолиты были отменены два выступления в Новосибирске и один концерт в Омске. Запретить концерты певицы в первом городе предложил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Во втором городе концерт не состоялся после того, как к отмене призвали омские казаки.
В конце декабря 2023 года Лолита посетила вечеринку блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Мероприятие предполагало дресс-код Almost Naked («Почти голый»). Фотографии и видео с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс и критику в адрес гостей.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности