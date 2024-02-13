Приложение для бега «дочки» Adidas перестанет работать в России

Приложение Adidas для бега станет недоступным для россиян в марте 2024 года

Фото: Rüdiger Wölk / imago-images.de / ТАСС

Приложение для бега adidas Running компании Runtastic («дочка» Adidas) перестанет работать в России до конца марта. Об этом сообщила компания Adidas в массовой рассылке пользователям.

«Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями», — говорится в сообщении компании.

Все учетные записи россиян вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будут удалены 31 марта. До удаления эти данные можно будет экспортировать, отметили в компании.

В марте 2022 года Adidas приостановила работу своих магазинов в России, на территории страны также перестал работать онлайн-магазин. В октябре того же года компания приняла решение окончательно уйти из страны.

В связи с уходом из России Adidas потеряла около €100 млн во втором квартале 2022 года и столько же — в третьем. Немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk (BR) отмечала, что в России и странах СНГ под управлением компании находятся около 500 магазинов, которые обеспечивали ей 3% от общего объема продаж.