«Коммерсантъ» узнал о возможной передаче Adidas в России иностранцам

Стать владельцами российского подразделения Adidas могут иностранные инвесторы, сообщают источники «Коммерсанта». Магазины бренда, в том числе онлайн, закрыты с марта прошлого года, компания в России терпит убытки

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Российское подразделение немецкого производителя спортивной одежды Adidas могут передать иностранным инвесторам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты рассказал, что благодаря этому Adidas может перезапустить около 100 российских магазинов, приносивших наибольший доход.

В марте прошлого года компания приостановила работу своих магазинов в стране. Прекратил работу и онлайн-магазин, он недоступен по сегодняшний день.

Немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk (BR) отмечала, что под управлением Adidas находятся около 500 магазинов в России и странах СНГ, этот регион приносил компании 3% от общего объема продаж.

Как указывает «Ъ», российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность: например, оно сдало в субаренду свои офисные площади и склады в Подмосковье. Однако его выручка в прошлом году упала более чем в два раза, до 25 млрд руб.; чистый убыток превысил чистую прибыль в два раза (8 млрд. руб. против 4 млрд руб.)

Другая спортивная компания, Reebok, до марта прошлого года принадлежавшая Adidas, а затем купленная американской Authentic Brands Group (ABG), также приостановила свою деятельность в России год назад. По данным «Коммерсанта», ее российский бизнес купил турецкий холдинг FLO Retailing. Ему досталось более точек продаж Reebok.