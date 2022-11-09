Adidas в июле—сентябре потеряла €100 млн от приостановки бизнеса в России

Немецкий производитель обуви, одежды и аксессуаров для спорта Adidas потерял €100 млн выручки в третьем квартале 2022 года из-за приостановки бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте американской биржи NASDAQ.

Чистая прибыль Adidas в третьем квартале составила €66 млн, а годом ранее она достигла €479 млн. Выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около €6,4 млрд.

Во втором квартале компания тоже потеряла около €100 млн от приостановки деятельности в России.

Adidas объявила о приостановке работы онлайн- и офлайн-магазинов в России в марте. Под управлением Adidas находились около 500 торговых точек в России и странах СНГ. Этот регион приносил компании 3% от общего объема продаж.



В июне представитель Adidas заявил, что производитель не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России в ближайшее время. По его словам, это касается и доставки товаров.