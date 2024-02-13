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Военная операция на Украине ,  
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Маск не увидел пользы от денег для Киева в противостоянии с Россией

Маск: ни новые деньги, ни время не помогут Украине в противостоянии с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Украине в конфликте с Россией не помогут ни время, ни новые деньги, заявил американский предприниматель Илон Маск в рамках форума на платформе X Spaces. Его цитирует Bloomberg.

Маск вел дискуссию с сенаторами-республиканцами, которые выступают против законопроекта верхней палаты, предусматривающего выделение новой помощи Киеву и ряд других мер.

Маск согласился с мнением сенатора-республиканца от штата Висконсин Рона Джонсона, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине. Тот ранее заявил, что ожидающие победы Киева «живут в мире фантазий».

Предприниматель не поддержал законопроект сената. «Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине», — сказал Маск.

Спикер республиканцев назвал условие рассмотрения проекта о помощи Киеву
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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. Законопроект, о котором идет речь, накануне прошел процедурное голосование в верхней палате конгресса, контролируемой демократами. Он предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — для Израиля, $9 млрд — на гуманитарную помощь и около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе. Общая сумма ассигнований — $95 млрд.

Положений о направлении средств на усиление границы США с Мексикой, которого добиваются республиканцы, в документе нет. Спикер подконтрольной республиканцам палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что она не станет рассматривать любой законопроект о помощи Киеву, в котором не будет пунктов об усилении охраны границы.

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Маск не раз призывал прекратить конфликт на Украине. 10 февраля бизнесмен вновь призвал «остановить мясорубку» после того, как президент США Джо Байден упрекнул конгресс в неготовности поддержать Украину и назвал это «преступной халатностью».

Россия осуждает поставки вооружений на Украину. Кремль настаивает, что они не изменят исход конфликта и не помешают Москве добиться заявленных целей спецоперации.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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политик, президент России
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