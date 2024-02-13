Маск: ни новые деньги, ни время не помогут Украине в противостоянии с Россией

Маск не увидел пользы от денег для Киева в противостоянии с Россией

Илон Маск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Украине в конфликте с Россией не помогут ни время, ни новые деньги, заявил американский предприниматель Илон Маск в рамках форума на платформе X Spaces. Его цитирует Bloomberg.

Маск вел дискуссию с сенаторами-республиканцами, которые выступают против законопроекта верхней палаты, предусматривающего выделение новой помощи Киеву и ряд других мер.

Маск согласился с мнением сенатора-республиканца от штата Висконсин Рона Джонсона, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине. Тот ранее заявил, что ожидающие победы Киева «живут в мире фантазий».

Предприниматель не поддержал законопроект сената. «Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине», — сказал Маск.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине и Израилю. Законопроект, о котором идет речь, накануне прошел процедурное голосование в верхней палате конгресса, контролируемой демократами. Он предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд — для Израиля, $9 млрд — на гуманитарную помощь и около $5 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе. Общая сумма ассигнований — $95 млрд.

Положений о направлении средств на усиление границы США с Мексикой, которого добиваются республиканцы, в документе нет. Спикер подконтрольной республиканцам палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что она не станет рассматривать любой законопроект о помощи Киеву, в котором не будет пунктов об усилении охраны границы.

Маск не раз призывал прекратить конфликт на Украине. 10 февраля бизнесмен вновь призвал «остановить мясорубку» после того, как президент США Джо Байден упрекнул конгресс в неготовности поддержать Украину и назвал это «преступной халатностью».

Россия осуждает поставки вооружений на Украину. Кремль настаивает, что они не изменят исход конфликта и не помешают Москве добиться заявленных целей спецоперации.