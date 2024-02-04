FAZ узнала о планах Германии и Украины заключить договор о гарантиях

Германия и Украина планируют заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности 16 февраля на Мюнхенской конференции, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

«В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет издание.

FAZ добавила, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала ей, что текст договора еще не прошел все этапы согласования, но «во многом готов».

12 января Великобритания стала первой страной, входящей в G7, которая заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности. Его подписали в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак. Документ был опубликовал на сайте президента Украины, в соответствии с ним Лондон взял на себя следующие обязательства:

помогать Киеву в восстановлении территориальной целостности, экономики и защите украинских граждан;

противодействовать любой военной эскалации и/или «новой агрессии» со стороны России;

поддерживать интеграцию Украины в евроатлантические институты, в частности, помогать с реформами с целью повышения уровня сооветствия страны стандартам НАТО.

Срок действия соглашения — 10 лет.

В случае военного нападения на Украину в течение 24 часов Киев и Лондон могут провести консультации, чтобы договориться о дальнейших действиях. Великобритания берет на себя обязательства предоставить Украине «постоянную помощь» в сжатые сроки.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что если Великобритания официально разместит своих военнослужащих на Украине, это «будет означать объявление войны нашей стране».