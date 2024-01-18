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Военная операция на Украине ,  
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Умеров отменил визит во Францию из соображений безопасности

Глава Минобороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Поездка Рустема Умерова должна была состояться 18 января. Вместо этого он встретится по видеосвязи с французским министром Себастьеном Лекорню и даст старт конференции по созданию «Артиллерийской коалиции»
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС)

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который собирался приехать во Францию 18 января, отменил поездку «по соображениям безопасности», передает Le Monde cо ссылкой на французское военное ведомство.

Вместо этого Умеров встретится с французским министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню по видеосвязи; вместе они откроют конференцию по созданию «Артиллерийской коалиции» — рабочей группы в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Коалиция будет заниматься обеспечением поставок украинской армии боеприпасов и артиллерийских установок.

Умеров и Лекорню собирались посетить завод компании Nexter, которая производит самоходные артиллерийские установки Caesar, а также предприятие разработчика и производителя ракетных систем MBDA.

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Накануне Лекорню в интервью Le Parisien сообщил, что в 2024 году Париж намерен изготовить для Киева 78 САУ Caesar, которые издание называет «флагманом французской артиллерии». Эта установка оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км; впервые Киев получил такое вооружение весной 2022 года.

Украина также получит около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, пообещал французский президент Эмманюэль Макрон. Он добавил, что посетит Украину в феврале, чтобы согласовать детали двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Российский президент Владимир Путин считает, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России. Москва осуждает поставки западных вооружений Киеву, заявляя, что это затягивает военные действия, но не влияет на их ход.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Франция Рустем Умеров Военная операция на Украине военная помощь
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