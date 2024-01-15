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Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию

Президент Украины Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом
Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту (Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, сообщил он в своем телеграм-канале.

«Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме», — написал он, уточнив, что встретится и со швейцарским президентом Виолой Амхерд.

По словам Зеленского, он намерен обсудить санкции, использование замороженных российских активов и финансовую поддержку Украины.

«Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в «формуле мира» и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения», — добавил президент.

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Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Россия не участвует в нем последние два года.

На форуме пройдут двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, а также крупного бизнеса, уточнил Зеленский.

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В Швейцарии назвали «формулу мира» Зеленского фундаментом для переговоров. Глава МИД страны Иньяцио Кассис отметил, что мир не будет достигнут без участия России в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Москва неоднократно говорила о ее нереалистичности и готовности к переговорам при условии признания сложившихся реалий.

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Украина Владимир Зеленский Швейцария давосский форум
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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