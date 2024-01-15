Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, сообщил он в своем телеграм-канале.
«Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме», — написал он, уточнив, что встретится и со швейцарским президентом Виолой Амхерд.
По словам Зеленского, он намерен обсудить санкции, использование замороженных российских активов и финансовую поддержку Украины.
«Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в «формуле мира» и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения», — добавил президент.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Россия не участвует в нем последние два года.
На форуме пройдут двусторонние встречи с представителями Евросоюза и НАТО, а также крупного бизнеса, уточнил Зеленский.
В Швейцарии назвали «формулу мира» Зеленского фундаментом для переговоров. Глава МИД страны Иньяцио Кассис отметил, что мир не будет достигнут без участия России в переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Москва неоднократно говорила о ее нереалистичности и готовности к переговорам при условии признания сложившихся реалий.