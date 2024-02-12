Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Концерты народного артиста России, певца Олега Газманова в двух городах Подмосковья отменили из-за отсутствия заключенного с ним договора на выступления. Об этом артист написал на своей странице во «ВКонтакте».
Концерты должны были пройти 10 февраля в Зеленограде и 11 февраля в Красногорске. Газманов выразил уверенность, что выступления в этих городах удастся провести позднее. «Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», — написал он.
На февраль запланированы концерты 72-летнего Газманова в Волгограде, Саратове и Самаре, творческая встреча на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, спектакль «Вера. Надежда. Любовь» с участием певца Shaman, а также выступление на торжестве по случаю 35-й годовщины завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане. Концерты в Зеленограде и Красногорске в афише артиста сейчас отсутствуют.
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