Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье

Олег Газманов (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Концерты народного артиста России, певца Олега Газманова в двух городах Подмосковья отменили из-за отсутствия заключенного с ним договора на выступления. Об этом артист написал на своей странице во «ВКонтакте».

Концерты должны были пройти 10 февраля в Зеленограде и 11 февраля в Красногорске. Газманов выразил уверенность, что выступления в этих городах удастся провести позднее. «Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», — написал он.

На февраль запланированы концерты 72-летнего Газманова в Волгограде, Саратове и Самаре, творческая встреча на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, спектакль «Вера. Надежда. Любовь» с участием певца Shaman, а также выступление на торжестве по случаю 35-й годовщины завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане. Концерты в Зеленограде и Красногорске в афише артиста сейчас отсутствуют.

За поддержку российской военной операции против певца ввели санкции ЕС, Швейцария, Канада.