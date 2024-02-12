Жителя Калининградской области заподозрили в сотрудничестве с СБУ
В Калининградской области задержали местного жителя, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины данных о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина 1998 года рождения установил связи с СБУ «из личной заинтересованности». На него завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК, предусмотренное наказание — от трех до восьми лет лишения свободы).
Пресс-служба ФСБ также показала на видео вещественные доказательства, обнаруженные дома у подозреваемого. Среди них — книги «Народнi застiльнi пiснi» («Народные застольные песни»), «Записки ciльского еврея» («Записки сельского еврея») и «100 вопросов «За Одессу».
В середине января суд в Петербурге арестовал по этой же статье 67-летнего уроженца Дагестана. По данным следствия, он обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины и сообщил о «намерениях выдать информацию и совершить действия, способствующие военному поражению России». Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.
В том же месяце по ст. 275.1 УК приговорили к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана. ФСБ заявила, что он по заданию спецслужб Украины планировал диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры.
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