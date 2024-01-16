Суд отправил в СИЗО пенсионера за попытку сотрудничества с Украиной

В Петербурге пенсионера отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с ГУР Украины

Пенсионера, намеревавшегося установить контакты с ГУР Украины и передать секретную информацию, задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили дело по ст. 275.1 УК России и оставили под стражей до 11 марта

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 67-летнего уроженца Дагестана за попытку установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, мужчина обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и сообщил о «намерениях выдать информацию и совершить действия, способствующие военному поражению России». Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК России. Он пробудет под стражей до 11 марта. Сам фигурант просил более мягкую меру.

Статья 275.1 появилась в Уголовном кодексе летом 2022 года. Санкции за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной либо иностранной организацией предусматривают от трех до восьми лет лишения свободы.

В марте прошлого года Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом для приговора стали два его комментария в соцсети «ВКонтакте». В них, по версии суда, содержались «агрессивное отношение к органам власти России» и неприязнь к ходу военной операции на Украине.

Сам пенсионер на суде заявил, что не хотел оскорбить российскую армию своими комментариями и не знал, что его аккаунт в соцсети открыт для всех пользователей, пишет ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что мужчина приехал в Москву в ноябре 2022 года в гости и его задержали. До этого он жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования.