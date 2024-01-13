Суд отправил в СИЗО жителя Пензы по делу о связях с польской разведкой

Здание Ленинского районного суда (Фото: leninsky.pnz.sudrf.ru)

Ленинский районный суд Пензы арестовал сотрудника режимного предприятия Пензенской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 10 марта. Дело в отношении него расследуют по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ заявили, что россиянин поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши и собирал сведения об объемах производства предприятия, на котором работал, в рамках гособоронзаказа. По данным ведомства, он делал это в обмен на помощь в переезде за границу.

На допросе задержанный рассказал, что установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. По словам мужчины, он планировал передавать данные об объеме производства, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия, а после выезда за границу — привлечь к аналогичной деятельности коллег, имеющих доступ к государственной тайне.

После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, подозреваемых в шпионаже. В частности, 10 января в ведомстве сообщили об аресте жителя Новоалтайска, обвиняемого в передаче информации об объектах Минобороны в Алтайском крае украинской террористической организации. По данным ФСБ, он также планировал принять участие в военных действиях на стороне Украины.