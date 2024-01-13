 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отправил в СИЗО жителя Пензы по делу о связях с польской разведкой

Суд арестовал жителя Пензы по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши
Здание Ленинского районного суда
Здание Ленинского районного суда (Фото: leninsky.pnz.sudrf.ru)

 Ленинский районный суд Пензы арестовал сотрудника режимного предприятия Пензенской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 10 марта. Дело в отношении него расследуют по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ заявили, что россиянин поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши и собирал сведения об объемах производства предприятия, на котором работал, в рамках гособоронзаказа. По данным ведомства, он делал это в обмен на помощь в переезде за границу.

ФСБ заявила о задержании в ЛНР двух украинцев по подозрению в шпионаже
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

На допросе задержанный рассказал, что установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. По словам мужчины, он планировал передавать данные об объеме производства, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия, а после выезда за границу — привлечь к аналогичной деятельности коллег, имеющих доступ к государственной тайне.

После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, подозреваемых в шпионаже. В частности, 10 января в ведомстве сообщили об аресте жителя Новоалтайска, обвиняемого в передаче информации об объектах Минобороны в Алтайском крае украинской террористической организации. По данным ФСБ, он также планировал принять участие в военных действиях на стороне Украины.

Теги
ФСБ суд арест СИЗО Пенза Польша спецслужбы
Материалы по теме
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии в Челябинской области
Политика
ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге
Политика
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
В российском биатлоне ввели новую дисциплину Спорт, 15:14
Маск назвал беспределом гибель американского блогера в украинской тюрьме Политика, 14:58
«Пари НН» назвал сумму за трансфер Севикяна в бывший клуб Черчесова Спорт, 14:56
Власти заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения Бизнес, 14:40
«Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья Общество, 14:35
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 14:31
На выборах президента Тайваня вышел вперед сторонник дружбы с США Политика, 14:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Wildberries ответила на сообщения о выключенной сигнализации при пожаре Бизнес, 14:19
Союз страховщиков оценил ущерб от пожара на складе Wildberries в ₽10 млрд Общество, 14:12
Пожар в «Сбербанк-Сити» в Москве потушили Общество, 14:08
Экс-премьер Польши заявил о «глубоко тревожной» ситуации на Украине Политика, 14:04
Суд отправил в СИЗО жителя Пензы по делу о связях с польской разведкой Политика, 13:41
Сотни рабочих бегут со склада Wildberries при пожаре. Видео Общество, 13:33
«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января Спорт, 13:32