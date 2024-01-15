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Военная операция на Украине ,  
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Студенту из Кургана дали 5 лет колонии за работу на спецслужбы Украины

Студент из Кургана получил пять лет колонии за работу на спецслужбы Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Курганский областной суд признал 20-летнего студента виновным в работе на спецслужбы Украины и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает местное издание 45.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

По данным ведомства, россиянин получил инструкции от представителей иностранной организации и запланировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, а также собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Кроме того, он намеревался распространять в интернете проукраинские пропагандистские материалы, утверждают в ФСБ.

Ведомство также обнародовало видео с фигурантом дела после его задержания. Он заявил, что представители украинских спецслужб сами связались с ним через Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), предложили сотрудничество и отправили задание, которое нужно выполнить. Затем, по его словам, на его электронную почту направили инструкции. «Очень раскаиваюсь в содеянном», — сказал он.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Уголовное дело было заведено по статье 275.1 Уголовного кодекса «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», пишет «РИА Новости». Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

В Пензе 13 января суд арестовал сотрудника режимного предприятия Пензенской области по делу о сотрудничестве со спецслужбами Польши. Дело в отношении него расследуют по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали в ФСБ, с конца ноября 2023 года россиянин поддерживал сотрудничество с польской разведкой и собирал сведения об объемах производства предприятия, на котором работал, в рамках гособоронзаказа. По данным ведомства, он делал это в обмен на помощь в переезде за границу.

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Теги
ФСБ Курган студенты украинские спецслужбы
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