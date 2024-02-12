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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин заявил о случаях перехода украинской элиты на сторону России

Глава СВР рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

В США и Великобритании опасаются предательства представителей украинской элиты, которые могут перейти на сторону России, и такие случаи уже были. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — сказал Нарышкин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что разговоры о предательстве появились после обсуждения возможности назначить спецпосланника США по Украине. По словам главы СВР, украинцы «начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции» в условиях проблем с получением военной помощи, сложностей с мобилизацией и «более тяжелого положения на фронте».

Нарышкин отметил, что высока вероятность того, что идея о назначении нового спецпосланника на Украине не приведет к желаемым Западом результатам.

Ранее СВР сообщила, что США убеждают «Большую семерку» учредить должность спецпосланника по Украине, среди претендентов выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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В январе Владимир Путин заявил, что Украина провалила свое контрнаступление и украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, если политика текущих властей будет продолжаться.

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Путин отметил, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался. По его мнению, «жителям Украины закомпостировали мозги» в отношении политики России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев мог бы «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, это и было сделано, но «по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров».

Власти России после прекращения переговоров весной 2022 года не раз говорили о готовности к дипломатическому решению конфликта.

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Теги
Сергей Нарышкин СВР Военная операция на Украине
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