СВР: на роль спецпосланника по Украине США может назначить Столтенберга

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США убеждают «Большую семерку» учредить должность спецпосланника по Украине, среди претендентов выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

«Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. «Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По данным СВР, на должность спецпосланника на Украине претендуют «русофобски настроенные» американские и европейские политики, в том числе Столтенберг.

10 февраля Столтенберг заявил, что НАТО не хочет войны с Россией, но блок должен быть готов к многолетнему противостоянию. По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Генсек считает, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО. Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет причин воевать с альянсом. По его словам, конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию.