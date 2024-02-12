СВР узнала о планах G7 сделать Столтенберга «смотрящим» за Зеленским
США убеждают «Большую семерку» учредить должность спецпосланника по Украине, среди претендентов выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.
«Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах. «Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По данным СВР, на должность спецпосланника на Украине претендуют «русофобски настроенные» американские и европейские политики, в том числе Столтенберг.
10 февраля Столтенберг заявил, что НАТО не хочет войны с Россией, но блок должен быть готов к многолетнему противостоянию. По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».
Генсек считает, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО. Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине.
Президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет причин воевать с альянсом. По его словам, конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию.
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