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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили за неделю 488 украинских дронов, МиГ-29 и Су-25

Минобороны: военные за неделю сбили украинские МиГ-29, Су-25 и 488 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные за прошедшую неделю сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 и 488 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке ведомства.

Также российские военнослужащие за неделю поразили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 и восемь складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны отчиталось, что на донецком направлении подразделения войск «Южной» группировки отразили 26 атак украинской армии, потери ВСУ составили более 2190 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Фото:Минобороны России

Вечером 9 февраля ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, сообщило оборонное ведомство. Российские военные отбили атаку с помощью патрульных кораблей и авиации флота. Ни гражданские, ни военные российские корабли не получили повреждений.

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Теги
Минобороны беспилотники МиГ-29 Су-25 Украина
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