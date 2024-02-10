Российские военные сбили за неделю 488 украинских дронов, МиГ-29 и Су-25
Российские военные за прошедшую неделю сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 и 488 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке ведомства.
Также российские военнослужащие за неделю поразили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 и восемь складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны отчиталось, что на донецком направлении подразделения войск «Южной» группировки отразили 26 атак украинской армии, потери ВСУ составили более 2190 военнослужащих убитыми и ранеными.
Вечером 9 февраля ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, сообщило оборонное ведомство. Российские военные отбили атаку с помощью патрульных кораблей и авиации флота. Ни гражданские, ни военные российские корабли не получили повреждений.
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