 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении 19 атак ВСУ за сутки

Минобороны: ВС России отразили 19 атак ВСУ на ряде направлений
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили 19 атак украинских военных на нескольких направлениях, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

На купянском направлении группировка «Запад» отразила пять атак ВСУ районах Табаевки, Ивановки и Синьковки Харьковской области. Еще две атаки военные «Центральной» группировки войск отразили на краснолиманском направлении у Ямполовки ДНР и села Червоная Диброва ЛНР.

Подразделения группировки «Юг» отразили 11 атак на донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка ДНР. Также военные отразили одну атаку на херсонском направлении у Новопокровки Запорожской области.

Российские военные сбили за неделю 488 украинских дронов, МиГ-29 и Су-25
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Накануне, 10 февраля, Минобороны сообщило, что с 4 по 10 февраля российские военные сбили 488 беспилотников, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Минобороны ВСУ Херсонская область ДНР ЛНР Запорожская область
Материалы по теме
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российские суда в Черном море
Политика
Минобороны заявило об улучшении положения на двух направлениях
Политика
Минобороны показало кадры запуска военного спутника с Плесецка
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Трое детей погибли в ДТП с товарным поездом на Ставрополье Общество, 15:55
ХАМАС обвинил Израиль в гибели двух заложников Политика, 15:38
Число отравившихся в дагестанском кафе выросло до 41 Общество, 15:35
Министр спорта Подмосковья опроверг информацию об отставке Спорт, 15:26
С какими бьюти-процедурами совместим радиочастотный лифтинг РБК и Вирсавия, 15:22
CNN узнал о требовании властей Украины к новому главкому ВСУ Политика, 15:12
Минобороны сообщило об отражении 19 атак ВСУ за сутки Политика, 14:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград Спорт, 14:51
Макрон отменил поездку на Украину по соображениям безопасности Политика, 14:36
Песков назвал «везением» для Запада отсутствие острых вопросов для Путина Политика, 14:28
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 14:22
Минобрнауки предложило создать в вузах детские комнаты Общество, 14:14
С портала правовых актов пропал проект о возрасте контрактников Политика, 13:56
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 13:54