Минобороны сообщило об отражении 19 атак ВСУ за сутки
Российские военные отразили 19 атак украинских военных на нескольких направлениях, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
На купянском направлении группировка «Запад» отразила пять атак ВСУ районах Табаевки, Ивановки и Синьковки Харьковской области. Еще две атаки военные «Центральной» группировки войск отразили на краснолиманском направлении у Ямполовки ДНР и села Червоная Диброва ЛНР.
Подразделения группировки «Юг» отразили 11 атак на донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка ДНР. Также военные отразили одну атаку на херсонском направлении у Новопокровки Запорожской области.
Накануне, 10 февраля, Минобороны сообщило, что с 4 по 10 февраля российские военные сбили 488 беспилотников, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».
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