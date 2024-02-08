Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе в регистрации
Борис Надеждин назвал ожидаемым отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в его регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.
«Ожидаемое решение. Претензий к Центризбиркому нет. Есть претензии к законодателям», — заявил он на заседании комиссии, передает корреспондент РБК.
Надеждин также сообщил о намерении обжаловать отказ в регистрации в Верховном суде.
ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину после того, как в подписных листах в его поддержку нашли более 5% допустимого брака. Всего политик сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, недействительными из них признали 9147.
Надеждин предложил комиссии отложить рассмотрение вопроса о регистрации на 10 февраля. «Невозможно технически пройти все это за то время, которое было», — отметил он.
«Я всегда выполняю российские законы. Давайте попытаемся общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру. Я тогда расцелую всех членов избиркома», — добавил политик во время выступления.
Глава ЦИК Элла Памфилова отказалась переносить заседание на 10 февраля. Она отметила, что доводы Надеждина «несостоятельны».
«Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура», — сказала глава комиссии.
«Мы вас любим», — подчеркнула Памфилова и призвала политика «не скакать из партии в партию», а создать свою и идти дальше с этой поддержкой.
Кандидатом в президенты Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами уже зарегистрированы действующий президент Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько