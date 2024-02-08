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Выборы президента России ,  
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Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе в регистрации

Надеждин: решение ЦИК об отказе в регистрации было ожидаемым
Сюжет
Выборы президента России
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Борис Надеждин назвал ожидаемым отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в его регистрации в качестве кандидата на выборах президента России.

«Ожидаемое решение. Претензий к Центризбиркому нет. Есть претензии к законодателям», — заявил он на заседании комиссии, передает корреспондент РБК.

Надеждин также сообщил о намерении обжаловать отказ в регистрации в Верховном суде.

ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину после того, как в подписных листах в его поддержку нашли более 5% допустимого брака. Всего политик сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, недействительными из них признали 9147.

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Борис Надеждин (в центре)

Надеждин предложил комиссии отложить рассмотрение вопроса о регистрации на 10 февраля. «Невозможно технически пройти все это за то время, которое было», — отметил он.

«Я всегда выполняю российские законы. Давайте попытаемся общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру. Я тогда расцелую всех членов избиркома», — добавил политик во время выступления.

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Глава ЦИК Элла Памфилова отказалась переносить заседание на 10 февраля. Она отметила, что доводы Надеждина «несостоятельны».

«Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура», — сказала глава комиссии.

«Мы вас любим», — подчеркнула Памфилова и призвала политика «не скакать из партии в партию», а создать свою и идти дальше с этой поддержкой.

Кандидатом в президенты Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами уже зарегистрированы действующий президент Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

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Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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