На Сахалине военный получил срок за отказ ехать на военную операцию

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 9 месяца лишения свободы за отказ от выполнения приказа командира об убытии в район проведения военной операции на Украине для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В судебном заседании установлено, что 22 августа 2023 года в период служебного времени в помещении центра боевого управления штаба воинской части А., умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач и участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

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