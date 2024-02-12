 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Липецка заявили о «молниеносной» смерти школьницы от менингита

Правительство Липецкой области: школьница молниеносно умерла от менингита
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В городе Данкове в Липецкой области школьница 9 февраля скончалась от менингококковой и пневмококковой инфекции, об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона. В школе на неделю приостановили занятия.

«По словам медиков, течение болезни было молниеносным. Обследованы контактные лица. Им выданы необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей данковской больницы. Среди контактных выявлены два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», — говорится в сообщении.

Сейчас медики в школе обрабатывают помещения и дезинфицируют воздух рециркуляторами. Также, чтобы не допустить распространения инфекции, были привиты более 150 человек.

Мурашко исключил вспышку менингита в России
Общество
Михаил Мурашко

Последняя вспышка менингококковой инфекции была зафиксирована в июле 2023 года. В Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon из-за вспышки менингита, в Свердловской области были выявлены 15 заболевших за первые две недели июля, а в Санкт-Петербурге были выявлены 17 заболевших. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что все пациенты с менингококковой инфекцией в Свердловской области находятся под наблюдением, вспышка локализована и риска вспышки менингококковой инфекции в России нет.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Липецкая область менингит Роспотребнадзор
Материалы по теме
В екатеринбургском детском саду трое детей заболели вирусным менингитом
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости менингитом в Петербурге
Общество
Мурашко исключил вспышку менингита в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса Alaskapox в Россию Общество, 11:51
Руководитель CryptoQuant спрогнозировал рост курса биткоина до $112 тыс. Крипто, 11:40
Тейлор Свифт освистали на Супербоуле за выпитую залпом кружку пива Спорт, 11:38
Волна банкротств. Что ждет корпоративный сектор в 2024 году Pro, 11:35
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 11:30
МИД расширит список стран, которым будет доступна электронная виза Общество, 11:27
Что будет, если пить кофе каждый день Pro, 11:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минздрав предложил снизить нагрузку на врачей, работающих с пожилыми Общество, 11:11
В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны Общество, 11:07
Объем торгов лирой упал почти в 4 раза на фоне ситуации с банками Турции Инвестиции, 11:03
Москва вошла в топ-3 городов — лидеров по снижению цен на жилье в январе Недвижимость, 11:00
Малые краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла Бизнес, 11:00
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из автомобильных катализаторов Общество, 10:57
Девелоперы подписали с Москвой 140 договоров на 264 новых соцобъекта Город, 10:56