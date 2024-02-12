Власти Липецка заявили о «молниеносной» смерти школьницы от менингита
В городе Данкове в Липецкой области школьница 9 февраля скончалась от менингококковой и пневмококковой инфекции, об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона. В школе на неделю приостановили занятия.
«По словам медиков, течение болезни было молниеносным. Обследованы контактные лица. Им выданы необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей данковской больницы. Среди контактных выявлены два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», — говорится в сообщении.
Сейчас медики в школе обрабатывают помещения и дезинфицируют воздух рециркуляторами. Также, чтобы не допустить распространения инфекции, были привиты более 150 человек.
Последняя вспышка менингококковой инфекции была зафиксирована в июле 2023 года. В Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon из-за вспышки менингита, в Свердловской области были выявлены 15 заболевших за первые две недели июля, а в Санкт-Петербурге были выявлены 17 заболевших. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что все пациенты с менингококковой инфекцией в Свердловской области находятся под наблюдением, вспышка локализована и риска вспышки менингококковой инфекции в России нет.
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