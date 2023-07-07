Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости менингитом в Петербурге

Роспотребнадзор: В Петербурге за полгода выявили больше больных менингитом, чем за 2022-й

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 17 случаев менингита, из них один закончился смертью, сообщило местное управление Роспотребнадзора.

Такое же количество заболевших и умерших было зафиксировано за весь предыдущий год, а в 2021 году менингококковой инфекцией в городе заразились всего десять человек, умерли двое.

В то же время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что фиксируемые в этом году случаи единичны.

5 июля свердловское управление Роспотребнадзора сообщило о вспышке менингита среди сотрудников одного из распределительных центров Ozon. Число заразившихся достигло восьми, из них два человека умерли.

Менингит — инфекционное воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга, сопровождающееся интоксикацией, лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Менингококк распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку только на близком расстоянии и при плотном контакте.