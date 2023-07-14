Мурашко исключил вспышку менингита в России

Мурашко: риска вспышки менингококковой инфекции в России нет, все пациенты под наблюдением

С начала июля в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией, двое зараженных скончались. Мурашко заявил, что все зараженные инфекцией пациенты находятся под наблюдением, а вспышка локализована

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Все пациенты с менингококковой инфекцией в Свердловской области находятся под наблюдением, вспышка локализована, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, риска вспышки менингококковой инфекции в России нет.

С начала июля в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными.

В понедельник Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга. В пресс-службе Минздрава сообщали «РИА Новости», что вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Neisseria meningitidis (менингококк). Заболевание протекает с разнообразными клиническими проявлениями: повышением температуры тела до 38 градусов, ознобом, кашлем, рвотой, воспалением слизистых оболочек. Может привести к развитию менингококкового менингита. Заболевание опасно тяжелым течением и серьезными осложнениями.

Менингококковую инфекцию изначально выявили у сотрудников Ozon и работников ПАО «Уралхиммаш» (сотрудники завода проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). После этого работников завода начали массово прививать.

В Роспотребнадзоре отмечали, что рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет. В пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области уточнили, что проведение эпидемиологического расследования по факту выявления случаев инфекции взяли на контроль.