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В Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon из-за вспышки менингита

Минздрав: два сотрудника Ozon умерли из-за вспышки менингита в Екатеринбурге
Среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, они скончались в течение суток, передавал Baza. Еще семерых сотрудников Ozon госпитализировали
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Двое сотрудников интернет-магазина Ozon скончались из-за вспышки менингита в Екатеринбурге. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. «У них было молниеносное течение инфекции», — уточнил канал.

Первый погибший сотрудник поступил в больницу еще 25 июня, но на следующий день скончался. Второго сотрудника госпитализировали 1 июня — он умер в тот же день. Еще семерых сотрудников Ozon госпитализировали из-за вспышки инфекции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Сотрудники управления приняли меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания.

В ходе эпидемиологического расследования были определены границы очагов по местам проживания и работы зараженных, установлены контактные лица. Также проводится вакцинация сотрудников.

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В ноябре 2022 года Роспотребнадзор сообщал о вспышке менингита на складе Ozon в подмосковной Истре. С симптомами заболевания госпитализировали 11 человек. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом.

Позднее посольство Белоруссии в России сообщило, что среди заболевших менингитом работников Ozon в Истре есть белорусские граждане.

В середине декабря прошлого года глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что в столице зафиксирована «непростая ситуация» с менингитом среди мигрантов.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минздрав Екатеринбург менингит погибшие Ozon

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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