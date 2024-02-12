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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль нанес серию ударов по Рафаху

ЦАХАЛ: военные нанесли серию ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские военные не раскрыли подробностей операции. Минздрав сектора Газа сообщил о 63 погибших и десятках раненых. Египет пригрозил Израилю, что в случае вторжения в Рафах приостановит действия мирного договора
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Израильские военные нанесли серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в районе Шибаура в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Подробности операции военные не раскрыли.

Министерство здравоохранения сектора Газа (подчиняется силам ХАМАС) сообщило в X, что в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 63 человека, десятки получили ранения. Телеканал Al-Mayadeen сообщает о как минимум сотне погибших.

Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

О намерении занять Рафах израильские власти объявили в начале февраля. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — пояснил премьер Биньямин Нетаньяху.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой».

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На фоне заявления израильского премьер-министра власти Египта пригрозили приостановить действия мирного соглашения, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Город имеет общую границу с Египтом. Каир опасается, что бои в Рафахе вызовут сильнейший наплыв палестинцев в страну, а египетские военные не смогут сдержать поток беженцев.

Договор заключили в конце 1970-х годов. Документ регулирует размещение сил по обе стороны границы, до этого Израиль и Египет пять раз воевали друг с другом.

Ранее в феврале премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал мировое сообщество не допустить наступления Израиля на Рафах. По его словам, ввод войск на территорию города приведет к «насильственному перемещению людей» и гибели мирных жителей. Он отметил, что в Рафахе проживают около 500 тыс. человек.

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Теги
Мир Ландау
КПП «Рафах» Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС Египет
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