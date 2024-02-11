Гладков сообщил о сбитом около поселка Майский дроне
Средства ПВО сбили дрон в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский», — написал губернатор.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не было. Гладков также отметил, что информацию о последствиях уточняют оперативные службы.
Минобороны сообщило, что дрон сбили дежурные средства ПВО около 22 часов мск.
После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 10 февраля Гладков сообщил об обстреле хутора Понуры в Грайворонском городском округе. Тогда пострадали трое рабочих, которых госпитализировали с осколочными ранениями. Повреждения также получил экскаватор.
Двумя днями ранее — 8 февраля — ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по автобусу с мирными жителями. Это произошло в селе Новая Таволжанка. В результате атаки пострадал один человек, получивший осколочное ранение, его увезли в больницу.
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