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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитом около поселка Майский дроне

Губернатор Гладков: сбит украинский беспилотник в районе поселка Майский
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили дрон в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский», — написал губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не было. Гладков также отметил, что информацию о последствиях уточняют оперативные службы.

Минобороны сообщило, что дрон сбили дежурные средства ПВО около 22 часов мск.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 10 февраля Гладков сообщил об обстреле хутора Понуры в Грайворонском городском округе. Тогда пострадали трое рабочих, которых госпитализировали с осколочными ранениями. Повреждения также получил экскаватор.

Двумя днями ранее — 8 февраля — ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по автобусу с мирными жителями. Это произошло в селе Новая Таволжанка. В результате атаки пострадал один человек, получивший осколочное ранение, его увезли в больницу.

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Белгородская область обстрелы Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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