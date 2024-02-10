Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску

Израиль обстрелял столичную провинцию Дамаск в Сирии, средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты, сообщило Минобороны Сирии.

«Сегодня около 1:05 (совпадает с мск) израильский противник <...> нанес удары по целям в провинции Дамаск», — говорится в заявлении.

Средства ПВО перехватили часть ракет и сбили некоторые из них. В результате атаки со стороны Израиля был нанесен «некоторый материальный ущерб», в Минобороны не уточнили какой.

После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС Армия обороны Израиля неоднократнообменивалась ударами с Сирией. Несколько раз ЦАХАЛ атаковала объекты критической инфраструктуры республики, в том числе аэропорты в Дамаске и Алеппо.

Власти ряда западных стран, а также России выразили опасения, что конфликт может распространиться на другие государства на Ближнем Востоке.