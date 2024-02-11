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В Приморском крае 22 человека отравились едой в кафе

В Приморском крае 22 человека обратились в больницу после отравления едой в кафе

В Дальнереченске в Приморском крае 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления, причиной могла стать некачественная еда в одном из заведений общепита. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, местные жители отравились едой в период с 5 по 10 февраля. Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.283 УК).

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю 8 февраля возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пищевого отравления 25 жителей Ессентуков. Среди пострадавших были 23 ребенка.

По данным ведомства, накануне обращения в больницу с отравлением пострадавшие ездили в соседний регион на экскурсию. Ход и результат расследования уголовного дела контролирует руководитель местного следственного управления.

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Теги
прокуратура Приморский край отравление массовое отравление общепит
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