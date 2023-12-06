СК: по факту массового отравления строителей на Камчатке возбуждено дело

СК возбудил дело после массового отравления строителей на Камчатке

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 41 рабочего на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, сообщило региональное управление ведомства.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СК, 5 декабря рабочие поужинали в столовой общежития, расположенной на территории строящегося объекта в Елизово, после чего их доставили с признаками пищевого отравления в больницу Камчатского края.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что состояние здоровья строителей постепенно улучшается, они идут на поправку. По факту произошедшего ведомство начало проверку, специалисты взяли пробы еды. Их исследуют в лабораториях Москвы и Камчатки.

Минздрав Камчатского края назвал предварительной причиной отравления рабочих гастроэнтерит. «Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», — уточнил глава министерства Олег Мельников.

В Елизово расположен международный аэропорт Петропавловска-Камчатского. В 2017 году власти приняли решение о строительстве нового терминала. Завершить работы планируется в декабре 2024 года.