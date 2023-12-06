СК возбудил дело после массового отравления строителей на Камчатке
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 41 рабочего на стройке нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, сообщило региональное управление ведомства.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным СК, 5 декабря рабочие поужинали в столовой общежития, расположенной на территории строящегося объекта в Елизово, после чего их доставили с признаками пищевого отравления в больницу Камчатского края.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что состояние здоровья строителей постепенно улучшается, они идут на поправку. По факту произошедшего ведомство начало проверку, специалисты взяли пробы еды. Их исследуют в лабораториях Москвы и Камчатки.
Минздрав Камчатского края назвал предварительной причиной отравления рабочих гастроэнтерит. «Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», — уточнил глава министерства Олег Мельников.
В Елизово расположен международный аэропорт Петропавловска-Камчатского. В 2017 году власти приняли решение о строительстве нового терминала. Завершить работы планируется в декабре 2024 года.