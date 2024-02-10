Путин в поздравлении дипломатам заявил о гибридной войне и важных задачах
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД страны с профессиональным праздником. Фрагмент телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.
В поздравлении Путин отметил, что сотрудники российской внешнеполитической службы всегда с честью отстаивали интересы страны на международной арене, «невзирая ни на какие трудности и вызовы».
«В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток «коллективного Запада» добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи», — написал президент России.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Считается, что в этот день в 1549 году было создано первое в России внешнеполитическое ведомство — Посольский приказ.
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