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Политика ,  
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Путин в поздравлении дипломатам заявил о гибридной войне и важных задачах

Президент Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД страны с профессиональным праздником. Фрагмент телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что сотрудники российской внешнеполитической службы всегда с честью отстаивали интересы страны на международной арене, «невзирая ни на какие трудности и вызовы».

«В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток «коллективного Запада» добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи», — написал президент России.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Считается, что в этот день в 1549 году было создано первое в России внешнеполитическое ведомство — Посольский приказ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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