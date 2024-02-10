Путин в поздравлении дипломатам заявил о гибридной войне и важных задачах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД страны с профессиональным праздником. Фрагмент телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что сотрудники российской внешнеполитической службы всегда с честью отстаивали интересы страны на международной арене, «невзирая ни на какие трудности и вызовы».

«В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток «коллективного Запада» добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи», — написал президент России.