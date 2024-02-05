США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда на западе Йемена
США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al-Masirah.
По информации источника «РИА Новости», в результате бомбардировки на севере города пять человек получили ранения.
В ночь на 5 февраля Великобритания и США нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Также были совершены четыре атаки к востоку от города в провинции Саада.
В ночь на 4 февраля хуситы заявили о 48 ударах со стороны США и Великобритании.
США и Британия наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января при поддержке международной коалиции, в свою очередь отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько