Al-Masirah: Великобритания и США нанесли несколько ударов по Йемену

США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда на западе Йемена

Фото: Минобороны Великобритании / Reuters

США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al-Masirah.

По информации источника «РИА Новости», в результате бомбардировки на севере города пять человек получили ранения.

В ночь на 5 февраля Великобритания и США нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Также были совершены четыре атаки к востоку от города в провинции Саада.

В ночь на 4 февраля хуситы заявили о 48 ударах со стороны США и Великобритании.

США и Британия наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января при поддержке международной коалиции, в свою очередь отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.