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Война с хуситами ,  
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США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда на западе Йемена

Al-Masirah: Великобритания и США нанесли несколько ударов по Йемену
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Минобороны Великобритании / Reuters
Фото: Минобороны Великобритании / Reuters

США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена, сообщил телеканал Al-Masirah.

По информации источника «РИА Новости», в результате бомбардировки на севере города пять человек получили ранения.

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена
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В ночь на 5 февраля Великобритания и США нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Также были совершены четыре атаки к востоку от города в провинции Саада.

В ночь на 4 февраля хуситы заявили о 48 ударах со стороны США и Великобритании.

США и Британия наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января при поддержке международной коалиции, в свою очередь отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.

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