 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Пентагон отчитался об ударах по 36 объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Cpl Samantha Drummee / UK MOD / Reuters
Фото: Cpl Samantha Drummee / UK MOD / Reuters

Военные США и Великобритании при поддержке международной коалиции из шести стран нанесли удары по 36 объектам хуситов на подконтрольной движению территории Йемена. Об этом говорится в совместном заявлении стран, которое опубликовал Пентагон.

Удар нанесли по объектам, связанным с подземными хранилищами вооружений, пусковыми установками, средствами ПВО и радарами хуситов. Пораженные цели находились в 13 разных местах.

Коалиция назвала удары ответом на продолжающиеся нападения хуситов на торговые и военные корабли в Красном море.

США сорвали пуск шести противокорабельных ракет хуситов
Политика

В ночь на 4 февраля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что коалиция нанесла удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые движение готовилось запустить по судам.

Кроме того, как сообщил телеканал Al Masirah, США и Великобритания атаковали южную часть столицы Йемена Саны. В тот же день, 3 февраля, обстрелу подверглась восточная часть города Саада, по ней нанесли три авиаудара, передавал канал.

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Йеменское движение «Ансар Аллах» называло атаки ответом на операцию Израиля в секторе Газа.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания», целью которой было объявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море. С 12 января Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Великобритания США Йемен хуситы
Материалы по теме
США сорвали пуск шести противокорабельных ракет хуситов
Политика
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море
Политика
США и Британия нанесли удар по городу на севере Йемена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Команда Шестеркина и Бибера победила в Матче звезд НХЛ Спорт, 11:44
Российский космонавт побил рекорд по суммарному пребыванию на орбите Технологии и медиа, 11:32
По ту сторону голубого экрана: зачем современному человеку телевизор РБК и Haier, 11:19
В ЛНР уточнили данные о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска Политика, 11:19
Как проходит карнавал в Венеции. Фоторепортаж Общество, 11:00 
Пентагон отчитался об ударах по 36 объектам хуситов в Йемене Политика, 10:48
На Украине устранили сбой в приложении госуслуг Общество, 10:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 10:20
В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа Политика, 10:12
Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков Общество, 10:00
Дать бизнесу в долг и заработать: как работают краудлендинговые платформы Инвестиции, 10:00
Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Политика, 09:51
Член наблюдательного совета «Твенте» ушел из-за сделки со «Спартаком» Спорт, 09:39
В ЛНР объявили траур по погибшим при обстреле Лисичанска Политика, 09:25