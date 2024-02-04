США и Великобритания нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене

Пентагон отчитался об ударах по 36 объектам хуситов в Йемене

Фото: Cpl Samantha Drummee / UK MOD / Reuters

Военные США и Великобритании при поддержке международной коалиции из шести стран нанесли удары по 36 объектам хуситов на подконтрольной движению территории Йемена. Об этом говорится в совместном заявлении стран, которое опубликовал Пентагон.

Удар нанесли по объектам, связанным с подземными хранилищами вооружений, пусковыми установками, средствами ПВО и радарами хуситов. Пораженные цели находились в 13 разных местах.

Коалиция назвала удары ответом на продолжающиеся нападения хуситов на торговые и военные корабли в Красном море.

В ночь на 4 февраля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что коалиция нанесла удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые движение готовилось запустить по судам.

Кроме того, как сообщил телеканал Al Masirah, США и Великобритания атаковали южную часть столицы Йемена Саны. В тот же день, 3 февраля, обстрелу подверглась восточная часть города Саада, по ней нанесли три авиаудара, передавал канал.

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Йеменское движение «Ансар Аллах» называло атаки ответом на операцию Израиля в секторе Газа.

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания», целью которой было объявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море. С 12 января Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.